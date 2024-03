Araucária Acabamentos: uma história de superação e crescimento

A Araucária Acabamentos, que iniciou sua atividades em novembro de 2019, com uma modesta loja de PVC e portas na Bertolino Pizatto, viveu uma jornada marcada por desafios, resiliência e notável crescimento. Com uma sala de apenas 40 metros quadrados, a empresa enfrentou seus primeiros anos de existência, expandindo-se para a Victor do Amaral após um ano de operação.

A mudança para um espaço maior não foi isenta de obstáculos, e apenas seis meses após a mudança, a pandemia da Covid-19 obrigou a empresa a fechar as portas da loja física. Demonstrando uma capacidade excepcional de adaptação, a Araucária Acabamentos não se deixou abater. Em vez disso, transformou a crise em oportunidade, embarcando em uma jornada online.

Durante o período de fechamento da loja física, a Araucária Acabamentos encontrou no Instagram seu aliado fundamental. A plataforma não apenas manteve a empresa conectada aos clientes existentes, mas também abriu novos horizontes, impulsionando as vendas de maneiras inesperadas. O mergulho no comércio virtual provou ser uma virada de chave crucial para a empresa, revelando um potencial de mercado que não havia sido totalmente explorado anteriormente.

Com o retorno gradual à presença física, após o período desafiador da pandemia, a Araucária Acabamentos experimentou um notável crescimento em 2023. Consolidando-se como a primeira Construtech da região, a empresa agora oferece um portfólio diversificado de produtos e marcas, abrangendo desde obras de alto padrão comercial até soluções para acabamento e decoração residencial.

Além da ampla gama de produtos, a empresa se destaca por oferecer aos clientes e arquitetos uma experiência de compra única. O conceito de Guide Shop vai além do simples comércio, proporcionando aos compradores a oportunidade de explorar produtos exclusivos de alto padrão, acompanhados por serviços de acompanhamento e gestão de obras, bem como consultoria em decoração e construção.

Expo Revestir

Para consagrar sua trajetória de sucesso, a Araucária Acabamentos foi convidada a participar de uma das maiores feiras de Arquitetura e Construção da América Latina, que vai acontecer entre os dias 19 e 22 de março em São Paulo, e vai reunir profissionais de revendas, construtoras, arquitetos e designers de interiores. Este evento representa não apenas uma oportunidade de ampliar a visibilidade da marca, mas também de estabelecer parcerias estratégicas com grandes nomes da indústria da construção civil.

Na feira, a Araucária Acabamentos planeja apresentar suas últimas novidades e tendências em sustentabilidade e modernidade. A participação oferecerá não apenas uma oportunidade de network, mas também a chance de explorar parcerias com renomados profissionais da arquitetura nacional e internacional.

NINA SANTOS / Edição n.º 1406