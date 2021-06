Araucária anuncia programa de testagem da população para Covid- 19

Foto: SESA

A Prefeitura de Araucária informou na tarde desta segunda-feira, 21 de junho, que o município lançará um programa de testagem da população para Covid-19, com o objetivo descobrir precocemente os focos de transmissão da doença. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), começará nesta terça-feira, 22.

De acordo com as orientações da secretaria, poderão agendar o teste os araucarienses considerados “contato próximo”, ou seja, que tiveram convívio com alguém que testou positivo para a doença ou que estejam assintomáticas. A ação acontecerá no Parque Cachoeira, de segunda a sexta-feira das 08h às 14h. A testagem será feita por meio do RT-PCR, conhecido como exame do cotonete. Os cidadãos poderão ir de carro ou a pé até o local.

É importante destacar que todas as pessoas testadas na estratégia devem aguardar o resultado do exame em isolamento. De acordo com a SMSA, os araucarienses serão notificados e isolados por meio do documento de Notificação de Isolamento, que será fornecido no momento da realização do exame.

O agendamento para realização do exame poderá ocorrer de duas formas: através da coleta de informação no rastreamento de contatos dos casos confirmados. Isto é, na atividade de acompanhamento e busca de contatos positivos, buscando possíveis focos de transmissão da doença. Essa estratégia será realizada com a colaboração da UniFacear e do Instituto Menna Barreto, sob a supervisão da SMSA. Também será esta mesma equipe que entrará em contato com as pessoas informadas via contato telefônico para orientações e o agendamento do teste.

A outra forma é por meio de agendamento espontâneo. Poderão agendar o teste as pessoas que se encaixarem nos critérios: ser contato próximo de caso confirmado, morar no município de Araucária, não apresentar nenhum sintoma gripal e não morar na mesma casa de alguém que esteja com suspeita ou confirmado para Covid-19.

O exame deverá ser realizado entre o quinto e o décimo dia do último contato com o caso confirmado, para que o teste seja válido. O link para agendamento é CLIQUE AQUI.

Documentação necessária

Para fazer o teste é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Lembrando que é fundamental agendar previamente a data e horário no site ou então ter sido agendado pela equipe de rastreio.

Para esclarecer dúvidas você deve entrar em contato com o Disk Corona pelo telefone 0800-6425250 todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA