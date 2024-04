Araucária aplicou 1.784 doses de vacinas no Dia D de Vacinação  

No Dia D de Vacinação, realizado no sábado (13/04), a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 286 doses de vacinas de rotina, 293 doses de Covid-19 e 1.205 doses de Influenza (gripe). Todas as unidades de saúde da área urbana ficaram abertas durante a campanha, que aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Os profissionais também fizeram avaliações da situação vacinal de 1.228 carteirinhas.

A Saúde ressalta que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, a vacina da Influenza está sendo ofertada somente para o grupo prioritário. Poderão receber a vacina neste primeiro momento da campanha crianças (6 meses a menores de 6 anos), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, indígenas, idosos (60 anos ou mais), pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Para receber a vacina, os indivíduos pertencentes aos grupos prioritários devem apresentar um documento de identificação e/ou comprobatório da condição de prioridade. Para todas as demais vacinas ofertadas, é necessário apresentar documentos pessoais de identificação e a carteirinha de vacinação, se disponível.

A vacinação é realizada em todas as unidades de saúde municipais, seguindo o horário de funcionamento de cada unidade. É importante destacar que as salas de vacina fecharão 30 minutos antes do encerramento da unidade de saúde para controle de estoque e organização interna. Portanto, o atendimento para vacinação será das 8h às 16h30 nas unidades que fecham às 17h e das 8h às 18h30 nas unidades que encerram às 19h.