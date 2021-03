Araucária começa a vacinar idosos com 78 anos ou mais

Compartilhe esta notícia:

Foto: Carlos Poly

O chamamento em Araucária das faixas etárias para a vacinação contra a Covid-19 será ampliado novamente nesta semana. A partir desta quinta-feira, 18 de março, idosos com 78 anos ou mais poderão receber as doses no sistema drive thru, sem precisar descer do carro ou nos pontos fixos, para quem não tiver como ir de carro. O horário de atendimento é das 09h às 16h.

Os idosos poderão optar em que local desejam ir para receber a vacina e apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio. Lembrando que nesta etapa é necessário ter 78 anos completos ou mais.

Endereços

– Drive Thru

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro.

– Pontos fixos

Terminal Rodoviário Central;

Adolescentro Industrial – Rua Gralha Azul, n° 2293, no bairro Capela Velha.



Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800-6425-250.

Texto: PMA