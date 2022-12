Araucária conquista a prata na Copa de Basquete Sub 15

A equipe de basquetebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL foi vice-campeã da Copa Araucária de Basquete Sub15, realizada entre os dias 29/11 a 01/12, no Ginásio do CSU. A decisão foi contra o time da SMELJ Curitiba, em um jogo emocionante e cheio de boas jogadas.

A técnica Sabrina Tuleski comemorou o resultado conquistado pelos seus atletas. “Estou satisfeita com a aplicação dos meninos em acertar e otimista em relação ao futuro desta equipe”, disse. A classificação final da competição foi a seguinte: campeã SMELJ Curitiba, vice-campeã SMEL Araucária e 3º lugar SMELJ Fazenda Rio Grande.

Encerramento

No sábado (03), foi realizado no Ginásio do CSU o festival de encerramento das atividades das escolinhas de basquete da SMEL e do projeto Basketerinhos. O projeto é desenvolvido nas escolas municipais Delani Aparecida Alves, Arnaldo Maia e Pedro Biscaia. O evento reuniu aproximadamente 150 crianças, que se divertiram jogando muito basquetebol.