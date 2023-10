Araucária conquista ótimos resultados em competição de xadrez realizada em Londrina

Entre os dias 28 de setembro e 1° de outubro, enxadristas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) representaram Araucária e deram um show na fase final dos Jogos da Juventude em Londrina.

Com 3 dias de competições e 18 partidas muito emocionantes, os jovens araucarienses conquistaram ótimas classificações. Além disso, Araucária conquistou o 13° lugar na classificação final do feminino, onde competiram 26 municípios. No masculino, o município ficou na 21° colocação, com 28 cidades competindo.

No feminino, com a categoria Relâmpago, onde 25 atletas competiram no Tabuleiro 2, Tainá da Silva Borcz ficou em 7° colocação. Com 26 meninas competindo no Tabuleiro 1, a Isabela de Paula Guimarães ficou no 8° lugar.

Na categoria Convencional, no T3 com 25 competidoras, Leticia de Paula Guimarães ficou em 9° lugar. No T1 com 22 atletas, Tainá da Silva Borcz conquistou a 10° colocação. No T2 com 25 participantes, Isabela de Paula Guimarães ficou em 11°.

Os meninos também tiveram ótimos resultados. Na categoria Rápido, Frayson Nycolas Rodrigues Ruiz conquistou o 10° lugar no T1, onde 27 enxadristas competiram.

A categoria Convencional foi onde Araucária se destacou, com João Vitor Soares Severino ficando no pódio com medalha de ouro na T1, onde 24 atletas competiram. Na T2 com 27 competidores, Frayson Nycolas Rodrigues Ruiz ficou na 4° colocação.

Com o total de 124 atletas inscritos no masculino, 2 araucarienses ficaram entre os 20 melhores do Paraná, sendo João Vitor Soares Severino em 10° e Frayson Nycolas Rodrigues Ruiz em 18° lugar. No feminino, com 112 enxadristas, Leticia de Paula Guimarães ficou na 29° colocação.