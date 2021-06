Araucária convoca cidadãos com 50 anos completos para vacinação contra Covid-19

Foto: Carlos Poly

Chegou a vez dos araucarienses com 50 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina contra à Covid-19. Segundo o chamamento publicado pela Prefeitura no sábado, 19 de junho, a imunização deste grupo acontecerá nesta segunda-feira, 21, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, localizado na Rua Guanabara, n° 274, bairro Iguaçu. O atendimento das equipes no local será das 9h às 16h.

Além da imunização das pessoas com 50 anos completos, também serão vacinadas: gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) explica que esta fase é destinada ao público geral, portanto não é preciso possuir nenhum tipo de comorbidade para receber a dose e também não é necessário receber o BPC.

Documentos necessários

No hora da vacinação os cidadãos devem apresentar às equipes de saúde um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, caderneta de vacinação. As gestantes precisam levar a carteirinha de gestante e as puérperas a certidão de nascimento do bebê.

Dúvida

Mais informações e esclarecimentos a respeito da campanha de vacinação da Covid podem ser obtidas no Disk Corona pelo telefone 0800-642-5250. O serviço funciona das 07h às 19h, todos os dias da semana.

Texto: PMA e redação