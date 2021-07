Araucária é o grande campeão do Paranaense de Futebol 7

O Araucária Fut 7 conseguiu um feito inédito para a cidade, foi campeão do Paranaense. Foto: divulgação

O Araucária Fut7 faturou o troféu de campeão do Campeonato Paranaense de Futebol 7, após vencer o Clube Atlético Operário por 3 a 2 no domingo, 18 de julho, em Curitiba. Os gols que garantiram a vitória para o time foram marcados pelos jogadores Gui, Alex e Tripagol. Segundo a direção do clube, o jogo foi bem acirrado, a equipe araucariense saiu perdendo, mas logo buscou a virada.

O destaque da partida ficou por conta do goleiro Nilson, que após voltar de uma lesão, mandou bem e fechou o gol, evitando o gol de empate do adversário. O time também conquistou duas premiações individuais, de melhor jogador da competição com Alexsander e melhor treinador com Sharles Tiepo (Carioca).

O Campeonato Paranaense começou em 2020, precisou ser interrompido devido a pandemia, e acabou ficando alguns meses sem jogos. A retomada foi em junho, com as semifinais, onde o Araucária garantiu sua classificação e seguiu para disputa do troféu. A competição reuniu as maiores equipes do futebol society do Estado. O próximo desafio do Araucária será a Copa do Brasil de Futebol 7, que reunirá grandes times de todo o país, com data a ser confirmada.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021