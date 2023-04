Araucária ECR divulga boa parte do elenco que irá disputar a Segundona Paranaense

Depois de anunciar o ex-treinador do Paraná Clube Edson Neguinho como técnico, o Araucária ECR divulgou boa parte do elenco que irá disputar o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão – Segundona 2023. O clube diz que as contratações estão praticamente concluídas, mas faz suspense e deverá divulgar o elenco completo somente às vésperas da estreia.

O time faz seu primeiro jogo na competição na próxima terça-feira, 2 de maio, às 19h30, contra o EC Laranja Mecânica. O jogo acontece no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

Até o momento, estão confirmados no elenco do Cacique os seguintes atletas: goleiro Saulo Hernani, zagueiro Fernando Costa, zagueiro Danilo, lateral esquerdo Erick Jesus, volante Daniel Brasília, volante Wesley Pit, meia Pablo, atacante Matheus Lisboa e atacante Marcos Santos.

Alguns nomes que compõem a equipe técnica também já foram anunciados pelo clube. Entre eles estão o do gerente de futebol Edson Santos, preparador físico Otavio Arthur, preparador de goleiros Augusto Fortunato e mordomo Sérgio Recife.

Edição n. 1360