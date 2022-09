Araucária ECR enfrentará o Campo Mourão no sábado (10)

Depois de três rodadas, com um empate na estreia fora e duas vitórias em casa o Araucária ECR está na liderança do Grupo A do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona. No domingo (04/09) o time venceu o Patriotas Futebol Clube por 1X0, e passou na frente na classificação, com 7 pontos, contra 6 do adversário. O jogo aconteceu no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

No próximo sábado, 10, o Araucária vai enfrentar o Campo Mourão, que está em 6° lugar na tabela, com apenas 1 ponto. O jogo será às 15h30, no Estádio Municipal Coronel Emilio Gomes, em Irati. Antes disso, o Cacique realiza um jogo treino na quinta-feira (08/09), no Estádio Municipal Emílio Gunha.

Já o Patriotas, que perdeu a partida e a liderança para o Araucária, vai buscar a recuperação na próxima partida, que será contra o Iraty SC no domingo (11/09), às 15h30, no Estádio Municipal Coronel Emilio Gomes, em Irati. “Estamos unidos e focados no objetivo, que é garantir o acesso à Segunda Divisão em 2023”, disse o clube.