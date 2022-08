Araucária ECR estreia com empate na Terceira Divisão Paranaense  

O Araucária ECR empatou com o Batel em 1X1 na estreia do Campeonato da 3ª Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol – Terceirona 2022. O jogo aconteceu no domingo, 21 de agosto, no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava. O Cacique saiu em vantagem no placar, mas no segundo tempo acabou cedendo o empate para o adversário, e a partida acabou tudo igual.

O vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol Idu Blaszczak, o presidente da Liga de Futebol de Guarapuava Fernando Guiné e a delegada da entidade Márcia, prestigiaram a abertura da Terceirona.

Próximo jogo

No próximo sábado, dia 27, às 15h30, o Araucária ECR jogará pela segunda rodada da competição, contra o Internacional Hoppe, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. Para este jogo, o Cacique adiantou que contará com o reforço de três novos jogadores e também convocou os torcedores para apoiarem o time, na busca da sua primeira vitória.

“Queremos parabenizar nossa organizada, que compareceu na estreia em Guarapuava e nos apoiou, do começo ao fim do jogo”, comentou um dos dirigentes do Cacique.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo