Araucária ECR vence o Patriotas e assume a liderança da Terceirona Paranaense

O domingo (04/09) foi de muito frio, contrastando com o clima quente que rolou em campo durante o clássico entre o Araucária ECR e o Patriotas, pelo Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona. O jogo aconteceu no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo, e dessa vez quem levou a melhor foi o Cacique, que venceu por 1X0, assumindo a liderança da competição.

Havia muita expectativa dos dois lados para esta partida, sendo assim, o confronto começou quente, com as duas equipes jogando com muita garra, porém com pouco futebol técnico e poucas oportunidades de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, com menos nervosismo, os dois times melhoraram em campo, fazendo mais arremates a gol.

Em uma jogada pela direita, o Araucária ECR abriu o placar. Após cruzamento na área, o lateral esquerdo Marcelo Boito driblou o zagueiro do Patriotas e de direita fez um bonito gol, para a alegria da torcida, que mais uma vez se fez presente e incentivou o time. A partir daí, o Cacique conseguiu segurar a vitória e a liderança isolada da competição.

No próximo sábado, 10, o Araucária vai até a cidade de Campo Mourão enfrentar o time da casa. O jogo será às 15h30, no Estádio Municipal Roberto Brzezinski.