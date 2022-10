Araucária ECR vence o Patriotas e passa a liderar o Grupo A da Terceirona Paranaense

O Araucária ECR assumiu a liderança do Grupo A no Campeonato Paranaense da 3ª Divisão – Terceirona. No domingo (09/10), mesmo jogando fora de casa, na Vila Capanema, em Curitiba, não se intimidou diante da forte equipe do Patriotas FC e venceu por 2X0. “O Cacique não tomou conhecimento e foi para o ataque já no começo de jogo, sufocando o adversário. Logo de início, abriu o placar com um golaço do zagueiro Alemão, de fora da área, e continuou pressionando o adversário. Sofreu um pênalti pelo atacante Foca e o centroavante Cavalo foi escolhido para a cobrança, porém chutou nas mãos do goleiro”, comentou a diretoria.



Apesar de ter perdido o pênalti, o time seguiu confiante e encerrou o primeiro tempo com superioridade visível em campo. No segundo tempo o técnico Ageu manteve a equipe muito bem posicionada e com isso, em uma jogada ensaiada, o zagueiro Alemão marcou seu segundo gol. “A torcida do Araucária ECR, que compareceu em peso no estádio, foi ao delírio”, disse o clube.



O Araucária ECR tem 16 pontos na tabela, e coladinho vem o Patriotas, que também tem 16 pontos. No próximo domingo (16), às 15h30, o Cacique defenderá a liderança na competição, jogando contra o Campo Mourão, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo