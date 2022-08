Araucária fará evento para celebrar Semana Municipal de Trânsito

Órgãos e entidades públicas e privadas que desenvolvem ações em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito devem participar

O Departamento Municipal de Trânsito realizará um evento especial em alusão a Semana Municipal de Trânsito, no dia 27 de agosto, das 09h às 15h, no Parque Cachoeira. Haverá tenda no dia para que o evento possa ocorrer mesmo com chuva. Diversos órgãos e entidades públicas e privadas que desenvolvem ações em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito devem participar. Entre elas, a Escola Pública de Trânsito do Detran/PR com a equipe do Detranzinho, a Escola Pública de Trânsito do Município de Curitiba, que com a Secretaria Municipal de Educação irá expor as ações desenvolvidas nas Escolas e CMEIs do município, além de organizar circuitos educativos para que crianças possam vivenciar a experiência do trânsito na prática e entender mais sobre esse universo. Ainda para o público infantil haverá brinquedos e brincadeiras coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O evento contará ainda com exposição de veículos utilizados no Transporte Escolar, de um ônibus do TRIAR (sistema de transporte de Araucária) e de Viaturas do Departamento de Trânsito, Bombeiros e Guarda Municipal. Palestras para idosos serão feitas pela Anamob (Agência Nacional de Mobilidade) e pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (Órgão criador do Maio Amarelo). Para adultos, haverá muitas atrações, como simulação de pontos cegos em uma carreta pela empresa Via Dupla, exposição de grupo de motociclismo, equipes de ciclismo presentes e de lojas de bicicletas, além de mostra aberta para a comunidade expor carros antigos. Durante a realização do evento, haverá emissão de credenciais de Idoso e de Pessoas com Deficiência e de cartão de Transporte Público Municipal – TRIAR.

Documentação para confecção da Credencial de Idoso

– RG

– CPF

– Comprovante de Residência (no nome do requerente, caso seja no nome do cônjuge, apresentar certidão de casamento. Caso o requerente seja inquilino, solicitar uma declaração ao proprietário, que ele mora no local e reconhecer firma).

Documentação para Credencial de PNE

– RG

– CPF

– Comprovante de Residência (no nome do requerente, caso seja no nome do cônjuge, apresentar certidão de casamento. Caso o requerente seja inquilino, solicitar uma declaração ao proprietário, que ele mora no local e reconhecer firma)

– Laudo atualizado (prazo máximo de 90 dias de emissão)

– Caso o requerente seja menor de idade, será necessário apresentar a documentação de um responsável legal.

Documentação para confecção do cartão TRIAR

– RG, CPF e documentos pessoais

Foto – Carlos Poly/SMCS

Texto: Maurenn Bernardo