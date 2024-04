Araucária FC comete irregularidade e perde a liderança na Copa da Amizade 

O Araucária FC, que até a terceira rodada da Copa da Amizade – Série Prata era o líder na classificação, despencou para a 14ª posição na tabela. Isso mesmo! O time sofreu uma punição por escalar um jogador irregular nos jogos que disputou nas três rodadas. As três vitórias foram revertidas para os adversários e com isso o Araucária perdeu os 9 pontos que havia conquistado.

Conforme o boletim divulgado pela Ribamar Sports, entidade organizadora da competição, o jogador irregular do Araucária tem 48 anos, e conforme as regras estabelecidas para o Campeonato de 2024, é permitido que jogadores com essa idade participem apenas na posição de goleiro, o que não foi o caso.

Dos outros dois times que representam Araucária na competição, o Costeira FC é o atual líder da tabela com 9 pontos e o Boleiros é o quarto colocado, com 6 pontos. Já o Araucária, ainda amargando as consequências da irregularidade que cometeu, estará de folga na próxima rodada da Copa da Amizade. Acompanhe os demais jogos.