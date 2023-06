Araucária fica em 4° lugar no ranking do Programa Previne Brasil

O Programa Previne Brasil do Ministério da Saúde, é utilizado como parâmetro para o financiamento de ações na área de Atenção Primária da Saúde — Porta de entrada para o SUS. O município de Araucária ganhou destaque no programa, onde ficou em 4° lugar entre as cidades com até 100 mil habitantes em todo o Paraná. O nosso município alcançou um Índice Sintético Final (ISF) de 8.04, ficando atrás de Umuarama (1°), Pinhais (2°) e Cascavel (3°).

A cada quatro meses o desempenho dos municípios brasileiros na Atenção Primária é avaliado e tem impacto no financiamento federal, constituído por três formas: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. São considerados vários dados e índices, e em relação ao pagamento por desempenho, se analisa procedimentos específicos, como, por exemplo, consultas pré-natais e exames chamados de preventivo, referente à Saúde da Mulher.

Foto: Freepik.