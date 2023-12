Araucária foi destaque na 2ª Copa Rio Branco do Sul de Taekwondo

Mais uma vez os atletas de Taekwondo de Araucária se destacaram em uma competição de alto nível, dessa vez na 2ª Copa Rio Branco do Sul, que aconteceu no domingo, 26 de novembro.

A competição reuniu 402 atletas, representando 22 equipes de 18 municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A Liga Pégasus obteve o 4º lugar geral por equipes, com quase todos os participantes medalhados. Sob o comando do mestre Kennedy e dos professores Fernando e Kayan, o município também foi destaque pela disciplina e competitividade exemplar. “Parabenizamos a todos por mais esta conquista e agradecemos as academias Body Fitness, República Fight e Ávila’s Gym pelo apoio e colaboração com nossa equipe”, afirma Kennedy.

