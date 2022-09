Araucária forma mais 90 guardas municipais

A atuação dos 266 novos guardas vai garantir maior cobertura de todas as regiões do município

A Guarda Municipal de Araucária (GMA) realizou a formatura de mais 90 guardas municipais que passaram por curso de formação de 6 meses para poder atuar nas ruas. O evento ocorreu no Parque Cachoeira, no sábado (03/09) e contou com a presença de cerca de mil pessoas, entre formandos, convidados e autoridades.

Após o curso de Formação Técnico profissional para Guardas Municipais – CFTPGM2022, será solicitado à Polícia Federal a autorização de porte de arma. Agora a cidade conta com mais 266 guardas municipais, que devem cuidar do patrimônio público, atuar em rondas e fazer atendimentos aos cidadãos por meio do telefone 153.

De acordo com o diretor da Guarda Municipal, GM Ramos, o aumento do efetivo trará maior cobertura de todas as regiões urbanas e rurais do município, reforçando o patrulhamento preventivo realizado por meio das viaturas. Podendo as equipes darem mais apoio também a outros órgãos como Conselho Tutelar, Polícia Civil, entre outros.

Foto – Carlos Poly/SMCS

Texto: Maurenn Bernardo