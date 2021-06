Araucária ganha o segundo Rotary Club, o Passauna

Depois de funcionar como satélite do tradicional Rotary Clube de Araucária por quatro meses, foi admitido oficialmente em Rotary International, o segundo clube de Rotary em Araucária, o Passauna, integrado inicialmente por 21 associados. O ato da organização mundial de serviços humanitários ocorreu no dia 21 de maio e se tornou o 81º clube do Distrito 4730 de Rotary International. Com o propósito de se somar nas campanhas humanitárias, educacionais e ambientais, o novo clube tem como metas imediatas lançar projetos que atendam necessidades estruturais de comunidades. O primeiro deles será a parceria com o CAIC Capela Velha, para colaborar com livros de sua biblioteca, além de projetar com o Colégio outras ações úteis, sempre tentando suprir eventuais necessidades nas artes, danças e no ensino de inglês para alunos e pais da comunidade adjacente. A diretoria do Araucária Passauna já iniciou contatos com a direção da instituição.

Professora Cristina Luiza Czerwonka Surek, primeira presidente do Rotary Araucária Passauna. Foto: divulgação

Tendo como conselheiro o rotariano Inácio Mikosz, do Araucária, o novo clube de serviços contará com as ações dos seguintes rotarianos: Cristina Luiza Czerwonka Surek (classificação Ensino Superior – Sociologia); Rose Ferreira (Execução de Contas); Miecislau Surek (Comunicação Social Empresarial); Elisa Machado Matheussi (Combustíveis – distribuição e serviços); Caroline Lesniovs D´Ávilla (Educação social); Cleusa Mariano Horylka (Assistência social); Gustavo Rendak (Odontologia – Ortodontia); Juliana Erthal Rendak (Comunicação Social – Assessoria); Karina Matheussi (Administração de Sistemas); Lúcia Izabel Czerwonka Sermann (Gestão Educacional); Maria Tereza Samways Lazari (Auto-Peças – Vendas); Adão Rendak (Serviços Ambientais – jardinagem); Priscila Sermann (Psicologia); Sheila dos Santos Oliveira (Assessoria Judicial); Luciano Lesniovski (Engenharia Mecânica); Arismar Brunatto Filho (Engenharia Mecânica); Túlio Ayres (Artes Musicais – Piano); Tânia Mara Fantinato (Ensino Superior – Pedagogia); Renata Mateus (Ensino Superior – Publicidade e Marketing); Thiago Stier Lutke (Vestuário – Locações); e Vera Maria Barbosa (Ensino Superior – Letras). Ainda este mês, dois novos associados se somarão ao grupo, o comerciante Bergson Doretto Bacchi e Luiz Carlos Barbeta.

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021