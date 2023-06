Araucária ganhará unidade da Escola do Futuro e Governo do Estado pede “pitaco” da população

A comunidade do bairro Capela Velha ganhará uma unidade da Escola do Futuro. O programa foi lançado pelo Governo do Estado e é financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Neste primeiro momento são quatro as cidades incluídas no projeto.

A unidade araucariense será construída na rua Sonia Bodziak. O terreno foi doado pela Prefeitura de Araucária. A escola está sendo chamada de Jardim dos Pássaros e terá área construída de 4.484,66 metros quadrados. A previsão é de que o novo espaço atenda 1.530 alunos.

O layout das chamadas escolas do futuro privilegia ambientes para práticas pedagógicas inovadoras, espaços inteligentes e sustentáveis e a chamada neuro-arquitetura e saúde integrativa que potencializa o aprendizado, de modo a preparar os estudantes do ensino médio da rede pública estadual para a sociedade e o mundo do trabalho do século XXI.

Escola do Futuro foi pensada para ser sustentável.

A Escola do Futuro Jardim dos Pássaros terá salas de aula flexíveis, laboratórios integrados de biologia, química e física; além de laboratórios de maker, robótica, informática e a chamada biblioteca conectada. Além das estruturas físicas modernas, com padrões elevados de sustentabilidade, equipamentos tecnológicos de ponta, a proposta pedagógica dessas instituições será inovadora. Tudo para privilegiar o desenvolvimento integral do aluno.

Ainda dentro do projeto Escola do Futuro, a SEED montou uma consulta pública que precisa ser preenchida pelos alunos, pais e toda a comunidade de Araucária. Exatamente, a consulta deve ser preenchida também por quem não reside no entorno do Capela Velha. O objetivo dessa pesquisa é registrar os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser afetadas direta e indiretamente pelo projeto, e oferecer uma forma de levar em consideração as contribuições, visando aperfeiçoar o planejamento e a implementação da escola.

Para responder à consulta basta acessar o site: https://www.educacao.pr.gov.br/consultapublica. O preenchimento do formulário leva cerca de dois minutos e o prazo final para participar é 4 de junho.

Edição n. 1365