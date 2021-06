Araucária inicia atendimentos da Operação Inverno 2021

Foto: Carlos Poly

Com a queda nas temperaturas, a Prefeitura de Araucária deu início à Operação Inverno 2021. Neste período, a Secretaria Municipal de Assistência (SMAS), junto a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), realizarão o acolhimentos das pessoas em situação de rua no município.

Segundo dados da SMAS, são feitos cerca de 20 a 27 atendimentos a este público por dia. As abordagens são realizadas nos principais locais conhecidos pelas equipes da secretaria onde há concentração de pessoas nessa situação. No entanto, são feitas também abordagens sociais em locais indicados pela população. Os acolhimentos acontecem ainda sob demanda espontânea, ou seja, quando o cidadão procura o serviço.

O atendimento durante a campanha inicia às 19h. Os acolhidos passam por atendimento com os profissionais da Saúde, realizam sua higiene pessoal, jantam, dormem e no dia seguinte recebem café da manhã por volta das 6h30, saindo do local do acolhimento por volta das 7h. Ainda de acordo com a SMAS, a maioria dos acolhidos são homens com idades entre 26 e 45 anos. A Operação Inverno 2021 no município seguirá até o mês de setembro.

ACOLHIMENTOS

Se você sabe de alguém em situação de rua que precisa de acolhimento neste período de em que as temperaturas estão mais baixas, entre em contato em horário comercial pelo telefone 3901-5224 (CREAS). A partir das 18 horas, o contato é pelo 3905-6061 (Casa da Cidadania).

Texto: PMA