Araucária isenta tarifa de ônibus a pessoas em situação de vulnerabilidade social que vão se vacinar contra a Covid-19

A partir da próxima semana os cidadãos comprovadamente em situação de vulnerabilidade social terão direito a gratuidade na passagem das linhas do Transporte Integrado de Araucária (TRIAR), por meio do programa “Passe Social”. De acordo com a Prefeitura, a Lei Municipal 3.611 assegura a isenção da tarifa do transporte coletivo urbano a pessoas que não tenham condições de arcar com o valor. A concessão deste benefício deve ser autorizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Campanha de vacinação

Com a chegada de novas doses à cidade na última quinta-feira, 29 de julho, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi retomada nesta sexta-feira, 30. O grupo que está recebendo a primeira dose da vacina neste momento é o de 35 anos completos ou idades superiores. Os araucarienses aptos devem comparecer aos pontos de imunização das 09h às 16h.

Pontos de Vacinação

Desde o dia 19 de julho, a vacinação em ponto fixo, voltada à população sem veículo de transporte, passou a acontecer dentro do próprio Parque Cachoeira, em uma tenda montada próximo aos quiosques e churrasqueiras. A entrada é feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski. A imunização dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, segue normalmente.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h. Para receber a gratuidade na tarifa do TRIAR, basta procurar diretamente em um dos CRAS do município.

