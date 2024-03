Araucária já tem 215 casos notificados de dengue; 28 confirmados

Os casos de dengue em Araucária continuam aumentando, a exemplo do que vem ocorrendo em todo o País. Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, 1º de março (os boletins são emitidos semanalmente), a cidade tinha 215 casos notificados da doença, sendo 28 confirmados, 150 descartados e 37 ainda em investigação. Os dados também mostram que 26 casos são importados (pessoas que contraíram a doença em outras cidades) e 2 são autóctones (contraídos no próprio município).

Para efeito de comparação, no boletim de 16 de fevereiro eram 129 casos notificados, 29 em investigação, 12 confirmados, 10 importados e 2 autóctones. E no boletim do dia 23 de fevereiro, os casos notificados eram 157, 20 confirmados, 16 em investigação, sendo 18 importados e 2 autóctones.

A SMSA lembra que diante do atual quadro epidemiológico da dengue, os agentes de combate a endemias estão fazendo um trabalho intenso de prevenção e controle na região do Centro e nos bairros da cidade. Também foram reforçadas as campanhas de divulgação no sentido de combater os focos do mosquito. Mas isso não é o suficiente, é essencial que haja maior conscientização de toda a população para podermos frear o avanço da epidemia.

Cuidados essenciais

Alguns cuidados simples podem ser adotados pelos moradores, como verificar se a caixa d’água e lixeiras estão bem tampadas, retirar pratos debaixo dos vasos de plantas ou preenchê-las com areia, limpar calhas, tratar água da piscina e trocar a água dos pets diariamente.

Para denunciar possíveis focos de dengue os araucarienses podem entrar em contato pelo telefone 0800-643-7744. A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti, que provoca sintomas como dor nas articulações, no corpo, na cabeça, náuseas, febre acima de 39ºC e manchas vermelhas no corpo.

Edição n.º 1405