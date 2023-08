Araucária já tem seus representantes na fase regional do Bom de Bola

Já saiu o resultado do campeonato Bom de Bola Municipal, onde algumas escolas públicas e privadas jogaram.

Quem levou o bronze foi o Maria da Graça, que venceu a equipe do COC Bilíngue com o placar de 2×0. O jogo foi realizado no Estádio Municipal Emílio Gunha.



Na categoria A, o Fazenda Velha ganhou por 3×0 contra o Bom Jesus. Com isso, a equipe irá representar a cidade na fase regional, que irá acontecer dos dias 07 a 10/09 em Fazenda Rio Grande.

Já na categoria B, quem levou o ouro foi o Rocha Pombo com 2×0 contra o Agalvira, que ficou na segunda colocação. O bronze ficou para o Monteiro Lobato, que também venceu pelo placar de 2×0. Sendo assim, a equipe do Rocha Pombo irá representar o município na fase regional.