Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, Araucária perdeu um de seus pastores mais conhecidos e atuantes: Norberto Bonnet, titular da Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ Dalla Torre. Bonnet tinha 55 anos e faleceu vítima de um infarto.

Amigos relataram que ele já vinha tendo problemas cardíacos há algum tempo, ainda assim nunca se afastou da sua missão como pastor e nem de seus afazeres junto aos membros da Igreja.

Araucária lamenta a perda do Pastor Norberto Bonnet, da IEQ Dalla Torre 1

Pastor Norberto também desenvolvia um trabalho especial como coordenador regional do Grupo Missionário de Homens (GMH). “Com certeza, era uma pessoa dedicada a fazer a obra do Senhor, um obreiro aprovado”, disse o deputado estadual Gilson Souza.

A notícia da morte do pastor causou muita comoção na cidade e as redes sociais manifestaram dezenas de mensagens de pesar de amigos e membros da IEQ. “Deus abençoe a família do pastor Norberto e seus amigos e traga o conforto. Ele era um amigo muito ativo na comunidade, ativo na Igreja, foi coordenador do GMH e isso o tornou muito conhecido em todo o estado do Paraná e entre as demais igrejas. Um homem que cumpriu o papel dele, amava a obra de Deus, amava o que ele fazia, sempre foi apaixonado e dedicado até os últimos dias dele, mesmo doente. Se recusava a parar, se recusava a diminuir o ritmo, ele era muito intenso em tudo que fazia. Nos deixa um exemplo, um legado para seguirmos. Hoje é um dia difícil, perdemos um grande amigo, mas eu sei que o céu está em festa. Nós choramos por um tempo, até que daqui a pouco estaremos junto de novo”, declarou o Pastor Eduardo Castilhos.

“A melhor pessoa que eu tive a honra de conhecer e poder chamar de meu pastor. Uma pessoa honrada, um grande homem de Deus, um exemplo de amor, um grande pai, um grande líder, um grande amigo, pessoa que esteve ao meu lado em um dos momentos mais difíceis que passei. Hoje meu coração dói, a dor da perda machuca demais, mas tenho certeza que ele já está nos braços do Pai”, disse Néia Rodrigues, membro da Igreja.

O Pastor Norberto Bonnet está sendo velado nesta sexta-feira (12), na Capela do Cemitério Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, e seu sepultamento está previsto para às 15h, no mesmo local. Ele deixa a esposa Aline, grávida de sete meses, e mais quatro filhos.