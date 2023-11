Araucária lidera fase de classificação da Copinha e disputará a semifinal com o Fortaleza

O Araucária venceu o Boqueirão por 4×2 na 11ª e última rodada da Copinha da Repescagem e se classificou em 1º lugar na tabela para a semifinal da competição. O próximo adversário do time será o Fortaleza, as duas equipes vão brigar por uma vaga na grande final, em um jogo único. O Araucária jogará a partida em casa no próximo sábado (25/11) e ainda tem a vantagem do empate.

A outra semifinal será decidida entre os times do Mocidade e do Roça Grande, este último também joga pelo empate, pois tem a segunda melhor campanha, ficando abaixo apenas do Araucária.

Com os resultados da rodada, infelizmente o time do Grêmio, que já tinha cumprido todas as suas partidas, acabou sendo eliminado da competição, ficando na quinta posição. Acompanhe o local e o horário do jogo do Araucária.