Araucária não cumpriu a meta da primeira etapa de vacinação contra a gripe

A vacinação para os grupos da primeira fase continua, até que a meta seja atingida. Foto: Marco Charneski

A primeira etapa da vacinação contra a gripe em Araucária, que começou no dia 14 de abril e encerrou nesta segunda-feira, 10 de maio, não cumpriu a meta de 90%, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação entre as crianças atingiu apenas 49,4% da meta, entre as gestantes o índice foi de 43,1%, na classe dos trabalhadores da saúde foram vacinados somente 34,9% e entre as puérperas chegou a 48,8%. Como a meta não foi atingida, a vacinação para este público alvo continua sendo realizada.

Nesta primeira fase foram vacinadas as gestantes e puérperas, profissionais de saúde e crianças (de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias). Na próxima etapa, que começou na terça-feira, 11, e segue até o dia 8 de junho, serão vacinados professores e idosos acima dos 60 anos. Os professores estão sendo vacinados conforme agendamento prévio.

Já para os idosos, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, e ocorrerá em forma de escalonamento de idade. A SMSA divulgou o calendário para quem tem até 76 anos ou mais, que segue as seguintes datas: dia 11 (85 anos ou mais), dia 12 (80 anos ou mais), dia 13 (78 anos ou mais), dia 14 (76 anos ou mais). As demais idades serão convocadas na sequência. Usuários acima de 90 anos receberão a vacina em casa. Portanto é só aguardar a equipe de vacinação. Os idosos de 90 anos mais que não são usuários do SUS devem ligar para a UBS mais próxima de suas casas para informar seus dados para a vacinação.

A Saúde lembra que entre a vacina contra a Covid-19 e a vacina da influenza é necessário respeitar um intervalo mínimo de 14 dias. Sendo assim, além de um documento oficial com foto, no momento da vacinação é fundamental apresentar a caderneta de vacina.

Terceira fase

A terceira e última fase da vacinação contra a gripe será entre os dias 9 de junho e 9 de julho. Nessa etapa, poderão se vacinar pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021