Araucária perde o professor de atletismo Antonio Fernandes Filho, o Seu Toninho

Faleceu nesta segunda-feira, 22 de agosto, o professor de atletismo Antonio Fernandes Filho, o seu Toninho, 87 anos, uma das figuras mais ilustres do esporte araucariense. Com seu carisma, sua humildade, seu amor e dedicação, Toninho sabia fazer amigos por onde passava. No esporte, deixou seu legado para centenas de jovens atletas, aos quais ele ensinou e sempre incentivou.

Nas pistas de corrida, como atleta, seu nome sempre era evidenciado, porque dificilmente não estava entre os primeiros colocados. Conquistou mais de 700 troféus e títulos na Europa e na América do Sul e teve a proeza de participar de mais de 30 edições da corrida São Silvestre.

A “lenda” Toninho, também colecionava menções honrosas, citando entres elas as merecidas homenagens da Câmara Municipal de Vereadores e da Assembleia Legislativa do Paraná. Em 2016 o professor também teve a honra de ser escolhido como um dos atletas municipais a carregar a tocha olímpica, durante a passagem da mesma por Araucária. Na ocasião, foi bastante aplaudido pela população, que sempre reconheceu a importância do seu trabalho e do seu talento para a cidade.

O professor Toninho era incansável, e mesmo quando a idade lhe começou a pesar e ele não conseguia mais correr, queria estar lá, presente nas pistas de corrida, o lugar que mais amava estar, e fazia isso prestigiando os treinos dos amigos atletas.

A morte do seu Toninho entristeceu a todos os araucarienses. “Pessoa do bem, atencioso, esforçado. Sua vida foi um verdadeiro exemplo de atleta, de ser humano. Preocupado com a saúde, com o bem de todos. Descanse em paz querido amigo. A corrida da vida finda, mas tenho certeza que está em lugar bom. Descansa em paz, vencedor!”, lamentou um dos amigos do professor.

Texto: Maurenn Bernardo