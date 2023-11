Araucária perde Seu Gouvea, antigo coveiro dos cemitérios da cidade

Nesta madrugada de terça-feira, 7 de novembro, Araucária perdeu Altair Gouvêa, conhecido carinhosamente pelos amigos e familiares como “Seu Gouvêa”.

Ele faleceu aos 79 anos, em sua residência, na região do bairro Boqueirão. Em paz, deu seu último suspiro de vida ao lado de quem sempre amou e para quem sempre viveu: a dedicada esposa, Dona Lurdes.

Durante décadas, Seu Gouvêa trabalhou na Prefeitura de Araucária. Era coveiro. Ao lado de companheiros de profissão como Chacrinha e Pires, ele foi o responsável por ajudar no sepultamento de milhares de pessoas, tanto no Cemitério Central quanto no Independência. Sempre muito comprometido e respeitoso, era homem de boa conversa, fazia amigos facilmente e deixa um legado de bons serviços prestados ao Município.

Embora já estivesse aposentado há alguns anos, ainda hoje era figura muito respeitada e querida entre os servidores mais antigos da Prefeitura. Seu Gouvêa deixa, além da esposa, nove filhos, quatro enteados e alguns netos.

O velório de Seu Gouvêa está acontecendo hoje (07/11) na capela mortuária do Cemitério Independência. Amigos, familiares e membros da comunidade se reúnem para prestar suas últimas homenagens a ele até amanhã (8) quando, às 13h, deverá ser sepultado.