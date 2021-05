Araucária pode concluir vacinação de idosos na semana que vem

Com 63 anos completos, Hissam tomou a vacina na terça-feira, 27 de abril. Foto: divulgação

Com a nova remessa de vacinas que deve chegar a Araucária até o final desta semana existe a possibilidade de, até o final da próxima, a cidade tenha concluído a vacinação contra a Covid-19 de todos os idosos residentes no Município.

A nova remessa integra o 15º lote encaminhado pelo Ministério da Saúde ao Governo do Paraná. São pouco mais de 309 mil doses, das quais 270 mil serão destinadas a aplicação da primeira dose. Embora ainda não seja possível cravar quantas unidades serão encaminhadas a Araucária, existe a expectativa de que esse número alcance a casa das 3 mil doses.

Enquanto as novas doses não chegam, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) vai se virando com a remessa da semana passada. Na segunda e terça-feira, 26 e 27 de abril, por exemplo, foram vacinados os idosos com 63 anos completos. Pertencente a este grupo, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) recebeu o imunizante na terça-feira. “Estava na expectativa de chegar a minha vez. Agora chegou e tomei e peço que todos as pessoas, quando chegarem a sua vez, façam a mesma coisa. Viver é muito bom e não podemos arriscar a ficarmos doentes por receio de tomar essa ou aquela vacina”, pontuou.

Com boa parte do grupo de 63 anos vacinada, a Secretaria de Saúde iniciou na quarta-feira (28) a imunização dos idosos com 62 anos. Porém, as doses disponíveis ainda não são suficientes para contemplar todos os pertencentes a essa faixa etária. Por esta razão, a SMSA está setorizando o chamamento conforme mês de nascimento.

10% da população

Também esta semana a Prefeitura atingiu uma marca simbólica. Até quarta-feira (28) haviam sido aplicadas 14.695 primeiras doses de vacina contra a Covid-19. O número equivale a cerca de 10% da população araucariense.

Do total de vacinados, 4.154 têm entre 65 e 69 anos, 2.788 entre 70 e 74 anos, 1.989 entre 60 e 64 anos, 1.621 entre 75 e 79 anos e 1.599 têm 80 anos ou mais. A conta dos imunizados inclui ainda 2.462 trabalhadores da saúde.

Das quase 15 mil primeiras doses aplicadas, 60,6% receberam a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac, e 39,4% foram contemplados com a Covishield, da Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz.

Outro dado interessante é com relação ao sexo das pessoas que foram tomar a primeira dose da vacina. A grande maioria é do sexo feminino (58,2%) contra 41,8% do sexo masculino. O percentual é praticamente o mesmo, só que o inverso, dos óbitos registrados na cidade. Até o momento foram 292 mortes causadas em decorrência da Covid-19. Deste total, 123 foram mulheres (42,13%) e 169 foram homens (57,87%).

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021