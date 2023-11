Araucária pode ser sede de centro de distribuição de gigante do setor de e-commerce

.

A Prefeitura de Araucária entrou na briga para que a cidade seja a sede de um centro de distribuição de uma das principais empresas do segmento de e-commerce que atuam no Brasil.

As tratativas constam de um protocolo de intenções assinado no último dia 22 de setembro pelo Município com as empresas SP2 Properties Empreendimentos e Participações Ltda., Efibens Administradora de Bens Ltda., Rec Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A., G2 Imóveis Lda., SKB Administradora de Bens e Incorporadora Ltda. e JB Mineração Ltda.

Ao que se sabe, a área em que seria edificado o Centro de Distribuição fica na continuidade da rua Cezar Hasselmann, no bairro Fazenda Velha, nas proximidades da empresa Valmet. O galpão logístico a ser construído teria em torno de 80 mil metros quadrados. A previsão é que o grupo responsável pela edificação do CD invista inicialmente no projeto R$ 300 milhões, gerando até dois mil empregos diretos e indiretos nas fases de construção e de operação, além de milhões de reais em tributos para os cofres municipais.

Numa das cláusulas do protocolo de intenções está previsto que Município e as demais empresas atuarão de maneira articulada para que até o final deste ano haja uma definição acerca do projeto, de modo que as obras no local sejam iniciadas em janeiro de 2024, sendo concluídas até o final de setembro do mesmo ano.

Entre as características do Município que favoreceriam na instalação do Centro de Distribuição região do Fazenda Velha estariam a localização estratégica dentro do Estado do Paraná, o que facilitaria a escoação da produção para o Mercosul, São Paulo, interior do Estado do Paraná, Portos de Paranaguá e Antonina, além do fácil acesso ao aeroporto de São José dos Pinhais e seus muitos entroncamentos ferroviários.

Ainda segundo apurou O Popular, o Cento de Distribuição seria construído por algumas das empresas privadas que assinam o protocolo de intenções e posteriormente locado à multinacional. Esse modelo de negócio, aliás, já é o adotado pela Magalu, que tem um CD no Município, bem próximo ao imóvel onde se pretende essa nova edificação. O atual CD da Magalu na cidade pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico.

Mercado Livre

Ainda dentro do que apurou nossa reportagem, existe a possibilidade de que o CD a ser construído seja locado ao Mercado Livre. A multinacional argentina tem investido pesado nesse tipo de estrutura, de modo a garantir que os produtos comprados em sua plataforma cheguem mais rapidamente aos seus clientes. Em setembro, por exemplo, eles já haviam confirmado a instalação de CDs no Rio de Janeiro/RJ e Recife/PE, alcançando dez espaços próprios do tipo em todo o país.

Edição n.º 1387