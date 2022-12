Araucária recebe concurso Miss Paraná Latina 2023

Araucária recebeu no sábado (03/12), o concurso Miss Paraná Latina, que teve na coordenação a jornalista e empresária Gabriela Rocha. O evento aconteceu no Pinná Bussines Hotel, e contou com a participação de 12 candidatas, de várias cidades do estado. “Esta foi a primeira vez que o município sediou uma competição estadual de beleza e ficamos muito felizes, porque foi um verdadeiro sucesso”, disse Gabriela.

Os preparativos para o concurso iniciaram às 7h com a recepção das candidatas, às 7h30 elas tomaram café da manhã com a equipe de organização do concurso e coordenações. Às 9h elas fizeram o ensaio de fotos oficiais, às 10h participaram da entrevista com jurados e entre 11h e 13h realizaram o último ensaio antes da grande final, que aconteceu às 20h. As candidatas desfilaram de biquíni e vestido de gala.

Jheimely Oliveira, Miss Paraná 2022, participou do evento e passou a coroa para a sucessora de 2023 Giovana Dight, da Lapa. A vice Miss Paraná Latina 2023 é Alana Schoffen , de Curitiba, e a 2ª Princesa 2023 Yasmin Macan, de Matinhos.