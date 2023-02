Araucária recebe doses da vacina contra a Covid-19 destinada a doses de reforço infantil

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária recebeu doses da vacina contra a Covid-19, que serão destinadas para o reforço na vacinação infantil, para crianças entre 5 e 11 anos completos. A quantidade de doses é limitada e por isso foi necessário organizar uma escala de vacinação entre as UBS do município. Fique atento as datas e locais estabelecidos:

Segunda-feira: Santa Mônica e Boqueirão (das 08h às 16h30)

Terça-feira: CSU e Costeira (das 08h às 18h30)

Quarta-feira: Padre Chico (das 08h às 16h30) e Shangrila (das 08h às 18h30)

Quinta-feira: Industrial (das 08h às 18h30) e CSA (das 08h às 16h30)

Sexta-feira: Califórnia e Tupy (das 08h às 18h30)

A primeira e a segunda dose para essa faixa etária continuam sendo aplicadas normalmente.

Mais informações sobre a vacinação contra a covid-19 podem ser obtidas pelo SOU SUS no telefone 0800.6425250.