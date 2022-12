Araucária recebe oficina regional “Ambiente Escolar como promotor da saúde”

Aconteceu nesta semana em Araucária uma oficina regional do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE-UFPR), no Anfiteatro da Prefeitura. O tema do evento foi “Ambiente Escolar como promotor da saúde” e reuniu representantes de vários municípios como: Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Lapa, Campo Magro, Rio Negro, Contenda, Mandirituba e Agudos do Sul.







O objetivo do evento é proporcionar um encontro entre os atores sociais de municípios da região para atualização, troca de experiências e esclarecimentos de dúvidas sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de forma prática e participativa.

O CECANE-UFPR é uma parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e instituições federais de ensino superior para o desenvolvimento de ações de apoio técnico de ensino, pesquisa e extensão para a melhoria da execução do PNAE. Na ocasião da oficina, a equipe do Departamento de Alimentação Escolar de Araucária apresentou informações sobre as atividades realizadas em 2021 e 2022.

Em Araucária, a alimentação escolar, além de um direito da criança, é vista como parte imprescindível para o desenvolvimento dos estudantes. Oferecer opções diversificadas, naturais e menos produtos industrializados, é possibilitar o desenvolvimento, crescimento e formação de práticas saudáveis, além de terem a oferta de alimentos que cubram suas necessidades nutricionais e a descoberta de novos sabores.

Os cardápios da alimentação escolar de Araucária são produzidos por nutricionista e estão no portal da Prefeitura na internet (www.araucaria.pr.gov.br). Eles consideram as necessidades nutricionais estabelecidas, separados por faixa etária. É sempre importante destacar que a preocupação maior é garantir que a alimentação seja saborosa e saudável, valorizando os produtos in natura e priorizando os alimentos regionais.

Foto: Carlos Poly.