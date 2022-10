Após um período de calmaria, Araucária registrou dois homicídios, em menos de 24 horas. O primeiro caso foi de um homem assassinado, cujo corpo foi encontrado na manhã de sexta-feira (21), nas cavas do Rio Iguaçu. A vítima, ainda sem identificação, usava tornozeleira eletrônica na perna esquerda.

O segundo crime ocorreu na manhã de sábado (22), na rua Bico de Lacre, no bairro Capela Velha. Mohamad Ismail Cassim de Melo, 33 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros. Seu corpo foi encontrado por guardas municipais, caído ao lado da cama. Segundo a GM, havia marcas de sangue na porta e a casa estava toda revirada. A Delegacia de Araucária segue investigando os dois crimes.