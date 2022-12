Araucária rumo a 280 guardas municipais

Na primeira semana de dezembro mais 15 guardas municipais assumiram o cargo no concurso realizado pela Prefeitura de Araucária para aumentar o efetivo da corporação. Agora a cidade conta com 278 guardas, quase a capacidade máxima permitida pela legislação municipal que foi ampliada em setembro de 2021, de 180 para 280. Na época a equipe contava com apenas 154 profissionais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o ápice de 280 deve ser atingido em breve. Para se ter uma noção, em setembro de 2021 foram chamados 24 classificados no concurso público, em março desse ano foram mais 77, em abril de 2022 foram 23 e agora em dezembro esses 15.

A Guarda Municipal de Araucária atende hoje 162 próprios públicos do município com monitoramento de alarmes e rondas. Alguns departamentos atuam de maneira mais específica, como a equipe Patrulha Maria da Penha, que acompanha o desenrolar de medidas protetivas. Tem também a Defesa Civil, que executa ações preventivas e de socorro em caso de desastres naturais, dentre outros departamentos. A GMA ainda realiza trabalho de caráter policial (combate a assaltos, tráfico de drogas e crimes em geral) e com o aumento do número de profissionais, as rondas pela cidade devem ser reforçadas. A Guarda Municipal pretende também reativar Rondas Ostensivas Municipais (ROMU).

A ROMU é responsável por patrulhamentos especializados, que exigem preparo para determinadas ações de risco, servindo de suporte para situações que exijam maior efetividade e condutas especificamente ostensivas, parecida inclusive com grupos táticos da Polícia Militar, tais como a ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e o BOPE (Batalhão de Operações Especiais), uma vez que são equipadas com armas longas (de maior calibre).

Foto: Carlos Poly.