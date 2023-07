Araucária sediará a 4ª etapa do Brasileiro de Rally entre os dias 28 a 30 de julho

Araucária vai sediar no próximo final de semana, dias 28 a 30 de julho, a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que reunirá competidores de vários estados e de pelo menos dois países. A prova terá percurso pelas estradas do interior do município, região conhecida por sediar algumas das melhores especiais (trechos cronometrados) do calendário nacional, na avaliação dos próprios competidores.

Piloto e organizador, Rodrigo Vicari, do Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), explica que a edição deste ano vem com muitas novidades. “Buscamos inovar e tornar o evento ainda mais atrativo. Já tivemos o Rally Day, uma atividade onde convidados puderam conhecer mais sobre a modalidade, ainda teremos o passeio de estudantes com os pilotos nos carros participantes do Rally e este ano o Rally contará com novos trechos especiais, sendo que apenas um já é conhecido dos competidores”, enfatiza Vicari.

O evento retorna ao Parque Cachoeira como sede do Parque de Apoio, que inicia com as chegadas das equipes na quinta-feira (27). Na sexta-feira (28), acontece toda parte de vistoria técnica dos carros que irão competir, o levantamento e reconhecimento dos trechos pelos pilotos e navegadores. Às 19h acontece a largada promocional (evento de apresentação das equipes), no parque. No sábado (29) inicia a corrida, a partir das 9h30. O evento contará com vários pontos para o público, sendo duas áreas vips, além de transmissão ao vivo de quatro especiais.

“No parque de apoio junto ao Parque Cachoeira teremos Food Trucks e praça de alimentação, além de shows programados para o local. Além da corrida, faremos um grande evento, com várias atrações para o público”, complementa Vicari.

O Rally Araucária é organizado pelo Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), sob supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Paranaense de Automobilismo, com apoio da Prefeitura de Araucária.

Edição n. 1373