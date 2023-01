Araucária sediará pela primeira vez o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

No dia 16 de fevereiro Araucária irá receber o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense, pela primeira vez. O evento será no Auditório do Centro de Treinamento Dra. Zilda Arns da Petrobras, das 8h às 17 horas. As inscrições já estão abertas e são gratuitas para servidores públicos e representantes de universidades. O cadastro deve ser realizado através da plataforma Sympla, pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-da-regiao-metropolitana-de-curitiba-e-litoral/1839525 ou pelo aplicativo.







O evento reunirá prefeitos, gestores e servidores municipais para discutir ferramentas e soluções que podem auxiliar no desenvolvimento das cidades. Conforme destaca o diretor da RCD, José Marinho, o Fórum promove a troca de experiência entre os gestores municipais e possibilita, ainda, o contato com fornecedores de tecnologia para o setor público. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, observa o diretor da RCD.

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, enalteceu a importância de se discutir ações e estratégias visando fomentar uma RMC inteligente e inovadora. “Todos serão muito bem-vindos a este evento destinado a compartilhar informações sobre tecnologias. Aqui, em Araucária, temos trabalhado diariamente para modernizar a administração pública e, com o uso de novas tecnologias, melhorar o atendimento e a vida das pessoas. Bons exemplos não faltam e a população tem aprovado isso”, ressalta o prefeito.

Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense, a Rede Cidade Digital também realizará a entrega do título de Prefeito Inovador 2022. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Foto: Divulgação Prefeitura de Araucária.