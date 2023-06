Araucária sediou II Encontro Regional sobre Morangos

Araucária sediou no dia 7 de junho o II Encontro Regional sobre Morangos, que reuniu mais de 300 pessoas, entre produtores de morango da região metropolitana, técnicos e parceiros. O evento, com palestras e oficinas, ocorreu no Salão da Sociedade Rural São Casemiro, na Colônia Cristina, região onde existem muitos produtores da fruta. O encontro é uma realização da Prefeitura de Araucária/Secretaria de Agricultura e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR – Paraná), com apoio de diversos parceiros. Araucária é um dos maiores produtores de morango no Estado. Ao longo do ano, os produtores do município contam com o apoio da Prefeitura na distribuição gratuita de mudas e na orientação técnica. O IDR e SENAR são parceiros importantes nessas ações.

Ao longo do dia, diversos temas foram abordados, entre eles atualização sobre diferentes sistemas de plantio, mesa redonda sobre comercialização, controle de doença na plantação, irrigação e boas práticas de congelamento e agroindustrialização. Ainda no evento os produtores puderam receber mais informações, por exemplo, sobre questões relacionadas a crédito rural e insumos para a produção.

Morango ganhou espaço nas pequenas propriedades e tem se tornado bem viável e lucrativo.

Referência

Não é por acaso que a Colônia Cristina/Araucária recebeu este encontro regional. O município caminha para ser referência na produção de morango no Estado do Paraná. A Prefeitura tem um forte papel de promotora dessa cultura no município por meio de fornecimento gratuito de milhares de mudas e apoio técnico ao longo do ano. A cultura do morango começou como um complemento de renda para muitas famílias do campo e hoje é a fonte de renda principal para várias delas.

Conforme levantamento do IDR Araucária, em 2022 a produção da fruta no município rendeu aproximadamente R$ 38 milhões e envolveu cerca de 300 famílias. O morango ganhou espaço nas pequenas propriedades e tem se tornado mais viável e lucrativo que outras culturas no município. A região que compreende as localidades de Colônia Cristina, Rio Verde, Ipiranga, Campestre e Taquarova concentram a grande maioria da produção de morango no município.

O produtor rural de Araucária que desejar obter mais informações sobre a produção de morango pode se dirigir à Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) que fica à rua Profᵃ Kazimiera Szymanski, 67, Porto das Laranjeiras. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. Informações pelo fone (41) 3614-7530.

Edição n. 1367