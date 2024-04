Araucária segue na briga pela classificação no Campeonato Paranaense Sub-20

O Araucária ECR não fez uma boa partida na sétima rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, realizada no sábado (13/04), no CT Alfredo Gotardi. O time levou uma goleada de 5X0 do Clube Athletico Paranaense e atualmente é o oitavo colocado no seu grupo, com sete pontos. Com a derrota, a pressão aumenta, já que a competição terá 13 rodadas nesta primeira fase e apenas os seis melhores de cada grupo avançam para a etapa seguinte.

O Cacique tomou os dois primeiros gols ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos e 31 minutos. No segundo tempo voltou em campo disposto a reverter o placar, porém não conseguiu marcar e acabou levando mais três gols, aos 9, 27 e 30 minutos. No próximo sábado (20/04, às 15h30, o Araucária terá como adversário o PSTC, o jogo será no Estádio Municipal Álvaro Alves.

Sub-15

No Sub-15 o Cacique também não foi bem na última rodada do Paranaense da categoria, realizada no sábado (13). O time enfrentou o Hope Internacional, no Estádio Municipal Atílio Gionédis, e perdeu por 2X0. O primeiro gol do adversário veio aos 5 minutos do primeiro tempo, o Araucária ainda tentou empatar, mas aos 14 minutos o Hope marcou seu segundo gol, mantendo a liderança no placar até o final da partida.

Com este resultado, o Cacique terminou a primeira fase em terceiro lugar no grupo e não avançou na competição, já que apenas os dois primeiros se classificavam.