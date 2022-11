Araucária será sede do Campeonato Paranaense de Estreantes de Ginástica Rítmica

Com uma rotina diária de 4 horas de treinos, durante cinco dias na semana, um grupo de ginastas de Araucária está se preparando para o Campeonato Paranaense de Estreantes. A competição será realizada no Município entre os dias 2 a 4 de dezembro e reunirá atletas que irão disputar uma competição pela primeira vez. A treinadora Gabriela Alves, que comanda os treinos das ginastas diariamente, também acompanha o grupo nas várias competições que são realizadas durante o ano.

Em julho, as ginastas participaram do Torneio Regional, em Florianópolis, e conquistaram vagas para o Torneio Nacional, que aconteceu em São Bernardo dos Campos (SP) entre os dias 2 e 6 de novembro. “Viajamos com 3 categorias diferentes. No Infantil as ginastas Ana Julia (12 anos), Aysla (12 anos) e Emanuelly (11 anos), que competiram somente na modalidade Trio, terminaram a competição em 8º lugar. No Juvenil, as ginastas Ana Luisa (14 anos), Isabelly (14 anos) e Yasmim (15 anos), competiram somente no Trio Juvenil e terminaram em 4º lugar”, disse a técnica.

Ainda segundo ela, as ginastas Gabriela (16 anos), Lana (16 anos) e Milena (17 anos) competiram na categoria Trio Adulto e terminaram em 3º lugar. Elas conquistaram também uma vaga para competir no Individual Adulto. No Nível 2, Gabriela ganhou o título de campeã geral e também o 1º lugar na fita e no arco. Milena competiu no Nível 1, mais elevado, e ficou em 3º lugar no arco, 7º na fita e 4º geral.