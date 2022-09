Araucária terá audiência publica sobre adoção nesta quarta-feira (14)

A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), está organizando uma audiência pública sobre adoção. O evento acontecerá no dia 14 de setembro, às 19h, no Centro de Convivência do Idoso, e não é necessária inscrição antecipada.

A partir do evento, será possível informar e incentivar a população acerca dos processos legais para a adoção de crianças ou adolescentes. Estarão presentes na audiência o promotor David Kerber de Aguiar, da Vara de Infância e Juventude de Araucária, e também representantes do grupo de apoio à adoção da ONG Reencontro, que realiza atividades em Araucária, desde a preparação para adoção, acompanhamento pós-adoção e eventos de apoio à adoção tardia.

A adoção ocorre com crianças e adolescentes até 18 anos cujos pais faleceram ou após processo de destituição do poder familiar. O cadastramento dos interessados pode ser feito no Fórum ou na Vara da Infância e da Juventude de Araucária, sendo necessário o levantamento de documentos para a abertura do processo de adoção, que conta com avaliação social, psicológica e cursos preparatórios. Após a certificação de participação em programa de preparação para adoção e com o parecer do Ministério Público, o juiz pode deferir ou não o pedido. A habilitação e os dados do interessado são inseridos no sistema nacional, sendo válida por até três anos.

Serviço:

Data: 14 de setembro (quarta-feira), às 19h

Local: Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1073 – Fazenda Velha