Araucária terá grande Feirão de Imóveis no Parque Cachoeira

Imagine encontrar num único local os mais diversos tipos de imóveis à venda? Apartamento, terreno, casa, sobrado e por aí vai! Imagine não ter que ficar percorrendo os vários bairros de Araucária procurando aquela casa que você quer logo chamar de sua? Imagine ter à sua disposição os melhores profissionais do mercado imobiliário para fazer aquela simulação de financiamento para adquirir a casa nova? Imagine não ter que ficar procurando em sites de buscas quais as linhas de crédito que o Governo Federal oferece para facilitar a aquisição desse imóvel? Imaginou tudo isso? Então, olha só que boa notícia. Tudo que você imaginou será realidade nos dias 21, 22 e 23 de abril! É que nesses três dias acontecerá em Araucária o 2º POPLAR – Feirão de Imóveis Araucária.

Exatamente! Araucária receberá pela segunda vez uma grande feira de imóveis e ela acontecerá no principal ponto de encontro de nossa cidade, o Parque Cachoeira. Serão milhares de imóveis à disposição da população araucariense e também daqueles que querem vir morar num dos melhores municípios do Paraná.

O Feirão de Imóveis é promovido pelo jornal O Popular e tem o apoio da Caixa e da Prefeitura de Araucária. A estrutura montada para os visitantes inclui também outras atrações como diversos brinquedos para a criançada passar o dia, distribuição de pipoca e algodão doce, praça de alimentação e sorteio de prêmios. A entrada é totalmente gratuita.

O Feirão de Imóveis será aberto ao público na sexta-feira, 21 de abril, às 10h, com encerramento às 22h. No sábado (22) os trabalhos também serão das 10h às 22h. No domingo (23) o horário de funcionamento será das 10h às 21h. Apoiadora da PopLar, a Caixa, responsável por mais de 70% dos financiamentos da casa própria em todo o país, participará da Feira com estande exclusivo, em que os visitantes poderão simular financiamentos, como utilizar o FGTS na aquisição de imóveis e esclarecer dúvidas sobre linhas de crédito oferecidas pelo banco.

Construtoras

Entre as grandes construtoras e imobiliárias que já confirmaram presença no Feirão estão a VKR, Elio Winter, Monte Azul, Araucasa, Imobiliária São Paulo, Causa Imóveis, Mundolar, Atitude Imóveis, Manoel Ozório Imóveis, LJC Imóveis, Vivalar, Multbrokers, Paulo Machado Assessoria Imobiliária e Companhia de Habitação de Araucária (Cohab).

O Feirão também contará com estandes da Câmara de Araucária, do da Matergi Materiais de Construção, da Sharp Transportes, da Anjos Colchões, entre outros. E se sua empresa pertence ao segmento imobiliário ou da linha casa nova, como painéis solares, internet, colchões e sofás, móveis sob medida, materiais de construção, cortinas, pisos e tiver interesse em participar deste grande evento, basta entrar em contato pelo telefone 99698-3658, pois ainda existem alguns espaços disponíveis.

Edição n. 1357