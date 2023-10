Araucária terá oficina voltada a Mestres de Cerimônias e Celebrantes Sociais

Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), o mercado de eventos representa 4% do PIB nacional. É um mercado onde as oportunidades não param de surgir, mas para ter sucesso na atividade, é fundamental estar preparado e qualificado. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de eventos brasileiros, o jornalista e mestre de cerimônias Anderson Amaury Silva, quer compartilhar seu conhecimento durante uma oficina intensiva que irá promover nos dias 12 e 13 de novembro.

Anderson começou sua carreira na prefeitura de Araucária e ganhou espaço em todo o Brasil apresentando, conduzindo e celebrando eventos importantes. Seu Know-how lhe gabarita a conduzir esta oficina de Mestre de Cerimônias e Celebrante Social e levar os participantes a uma verdadeira imersão pelo mundo dos eventos.

A oficina acontecerá na sede da Aeciar, localizada na Avenida das Araucárias, 5005, bairro Chapada, e terá como temas: Cerimonial e Protocolo Corporativo e Social, Comunicação e Interpretação, Exercícios Práticos e Teóricos, Mercado e Redes Sociais, Posicionamento Profissional e Escrita Criativa. Todos os participantes receberão certificado.

Inscrições

As inscrições estão abertas, interessados em participar de apenas um dia do evento pagarão o valor de R$239,00 e para os dois dias o valor será de R$439,00. Informações e reservas pelos fones (41) 99925-6241 ou (11) 98720-1379.

Sobre o instrutor

Anderson Amaury Silva é cerimonialista, mestre de cerimônias, apresentador, celebrante social, jornalista, radialista e co-fundador do Movimento Novo Cerimonial que debate a qualificação e a valorização das atividades profissionais do cerimonial de São Paulo.

Entre os anos de 200 e 2006 foi mestre de cerimônias no Estado do Paraná, entre prefeituras e governo do estado; de 2006 a 2010 foi mestre de cerimônias e chefe de cerimonial da Prefeitura de Taboão da Serra (SP); também foi apresentador na TV Alterosa, Varginha, São Sebastião do Paraíso (MG); de 2011 a 2017 foi mestre de cerimônias da Prefeitura de São Paulo; realizou serviços de cerimonial nas Paraolimpíadas 2016 em São Paulo e na Copa do Mundo 2016 em São Paulo; participou de grandes feiras como Hospitalar, Hair Brasil, Future Com e Apicon; em 2021 foi chefe de cerimonial na OAB Seccional SP; além de realizar inúmeros trabalhos como cerimonialista e mestre de cerimônias em empresas e órgãos governamentais pelo Brasil.

Anderson também escreveu artigos para o livro de Pedro Amorim “Cerimonial em Revista”, foi prefaciador da obra “Celebrantes do Brasil” pela Editora Fibrupan e é autor do Livro “Celebração de Casamentos” de 2019 pela Editora Literare.

Edição n.º 1386