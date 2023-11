Araucária Vôlei disputará finais do Paranaense no sábado (04) e domingo (05)

Anote essa data aí na sua agenda! No próximo final de semana, dias 4 e 5 de novembro, o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachpeira, irá sediar as semifinais e a grande final do Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino – Série A.

Serão seis partidas e a entrada para o público é gratuita em todas elas, a equipe anfitriã, Smel/Araucária/Aspma/Berneck jogará a semifinal às 19h de sábado e se vencer estará na grande final do campeonato, que será às 16h de domingo.

Araucária terminou a primeira fase do Campeonato na liderança da série A, a principal categoria no Estado. Foram 11 jogos com 11 vitórias para o time araucariense. “A equipe está focada e estamos nos preparando muito para essa fase final. Buscamos manter a invencibilidade e conquistar o título para nossa cidade. Somos muito fortes jogando em casa com o apoio de nossa apaixonada e barulhenta torcida. Por isso, já convocamos nossos torcedores para lotar o Ginásio do Parque Cachoeira no dia 04/11, às 19h, para nos apoiar a conquistar a vaga para a final, já no domingo dia 05/11”, afirmou o técnico Everson Ribeiro.

Ainda segundo o técnico, a equipe está muito confiante para a fase final do Paranaense, principalmente, após a conquista dos Jogos Brasileiros Universitários (JUBS 2023) no sábado (14/10), na cidade de Joinville-SC, onde a equipe araucariense representou a parceira UNICESUMAR e o Paraná na competição. “Essa conquista inédita para a nossa cidade nos motiva ainda mais a buscar o bicampeonato consecutivo e o tricampeonato paranaense”, avaliou Everson.

Confira as partidas e horários divulgados pela Federação Paranaense de Voleibol:

Sábado (04) – quartas de final 9h: PM Ivaiporã X Nelp/Univôlei Paranaguá 10h45: PM Nova Esperança X Unilife/Maringá

Sábado (04) – semifinal 17h: AMVP x vencedor da partida das 9h 19h: SMEL Araucária/Aspma/Berneck x vencedor da partida das 10h45