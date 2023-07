Araucária Vôlei foi campeão dos JUPs e no adulto lidera o Paranaense

O time masculino de voleibol de Araucária foi campeão invicto dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), realizados entre os dias 7 e 13 de julho, em Apucarana. O time, que representou a Unicesumar, não perdeu nenhum set na competição e conquistou o título que até então era inédito.

“Fizemos um ótimo trabalho coletivo e merece destaque a dedicação dos atletas, que conciliaram os estudos com os treinos e jogos. Foi uma campanha fantástica, fruto de muito esforço e comprometimento de todos. Estou orgulhoso dessa equipe, que honrou a camisa da Unicesumar e levou o nome de Araucária para todo o Paraná”, declarou.

Paranaense

Pelo Campeonato Paranaense Adulto o time de voleibol masculino jogou no dia 13/07 contra o AAAEF/Londrina e venceu por 3X2, no 14/07 enfrentou o PM Nova Esperança e ganhou de 3X1, e no dia 15 enfrentou o PM Ivaiporã e ganhou por 3X2. Com esses resultados, o Araucária segue na liderança da competição.

O próximo jogo do time araucariense será no sábado (22/07), às 19h30, contra o Pato Vôlei, no Ginásio Tancredo Neves.

Edição n. 1372