Araucária voltará a ter 2ª Vara do Trabalho

Após diversas negociações travadas entre a subseção da OAB Araucária com a presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o fórum trabalhista da cidade voltará a ter uma segunda vara. Na prática, isso deve acelerar a tramitação dos processos que envolvem relações de emprego entre funcionários e empresas instaladas no Município.

O retorno da 2ª Vara do Trabalho de Araucária foi aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) em sessão realizada no último dia 31 de julho. A “briga” para que a cidade voltasse a ter essa segunda vara foi objeto de diálogos mantidos pela presidente da subseção de Araucária, Claudiana Fila Bolner, e pela secretária-geral adjunta da seccional, Roberta Santiago, com a presidente da corte, desembargadora Ana Carolina Zaina. “Sem dúvida é uma grande conquista para a nossa cidade e quem ganha com isso é a população, que terá a garantia de que suas demandas tramitarão com maior agilidade”, comemorou Claudiana.

Ainda conforme informações da assessoria de comunicação da OAB Paraná, o retorno da segunda vara ao fórum trabalhista de Araucária foi possível pelo remanejamento para cá da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais. Uma das justificativas para que o Município voltasse a ter sua estrutura judiciária trabalhista incrementada foi a alta significativa de novos casos tramitando pela até então vara única. Só para se ter uma ideia, a Justiça Trabalhista da cidade recebeu o equivalente a 194,64% da média de casos novos por vara do trabalho da 9ª Região. Com a volta da 2ª Vara do Trabalho de Araucária, cada uma delas receberia 908 casos novos, o que equivale a 97,73% da média aritmética de casos novos por vara do trabalho no triênio 2019-2021.

2ª Vara do Trabalho também será instalada no fórum que fica na rua Alfredo Charvet, no Vila Nova.

Remanejamento garante equilíbrio

Também conforme informações da assessoria da OAB, as cinco varas do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais receberam no triênio 2019-2021 a média anual de 4.127 processos. Foram, portanto, 825 processos em média por vara do trabalho. Com a retirada de uma das cinco varas do trabalho, as quatro remanescentes teriam um recebimento médio anual de 1.032 processos, o que representa 110,58% da média de 933 processos.

O estoque de processos pendentes de finalização da Vara do Trabalho de Araucária é atualmente de 9.883 processos (262,57% do estoque médio). Com uma 2ª Vara, o estoque passa para 4.941 processos por unidade (131,27% do estoque médio).

