Araucariense brilha no Campeonato Brasileiro de Amazonas e fica entre as 30 melhores do país

A araucariense Luana Isabelly Bueno Coutinho, 17 anos, vem se destacando nas competições de hipismo. No último final de semana, ela deixou sua marca no Campeonato Brasileiro de Amazonas, realizado na Sociedade Hípica Paranaense, no bairro Tarumã, em Curitiba.

No primeiro dia de provas ela conquistou a medalha de prata na categoria Aspirantes 0,90m, garantindo sua participação nos dias seguintes. Apesar de ter feito excelentes saltos, ela não conquistou troféu, porém ficou entre as 30 melhores amazonas do Brasil.

Luana é aluna do Centro Hípico Charrua, que fica no Tatuquara (Curitiba), e iniciou no hipismo com apenas cinco anos de idade. Este ano ela iniciou nas competições e mostrou que tem talento. Em fevereiro saltou na categoria Escola 0,80m, pegou prata nos dois dias de competição e ainda o primeiro lugar por equipes no Ranking Rocha Top. Em março estreou na categoria Aspirantes 0,90m e novamente pegou premiação por equipe campeã no Ranking Rocha Top 0,80m. Em abril ela ficou em 2° lugar no 0,90m e em 3° no 1m na 1ª etapa do Ranking Interno do Centro Hípico Charrua. Em maio foi pela 3ª vez no ano, integrante da equipe campeã de 0,80m pelo Ranking Rocha Top.

E a araucariense não parou por aí. Em junho Luana conquistou bronze no 0,80m no Campeonato Paranaense de Escolas, em julho ficou em 5° lugar no 0,90m Aspirantes e 6° lugar no 1m Jovens Cavaleiros B, Prova Interna Noturna no Haras Adal, em Colombo, e também campeã do 0,90m e do 1m na 2ª etapa do Ranking Interno do Centro Hípico Charrua. Em agosto a jovem saltou em Santa Catarina e foi 6° lugar na 4ª etapa da Copa Norte de Hipismo no 0,90m. Em setembro participou do Campeonato Paranaense de Amazonas e pegou 6° lugar no primeiro dia e 3° no segundo dia de provas na categoria Aspirantes 0,90m, além de estrear em prova oficial no 1m Jovens Cavaleiros B, pegando 3° lugar da prova e 4° lugar geral do Ranking Paranaense. E em outubro ficou em 2° lugar no 0,90m e foi campeã no 1m na 3ª etapa do Ranking Interno do Centro Hípico Charrua.

“Nos últimos dois anos, quando voltou a treinar comigo, a Luana tem se dedicado muito ao hipismo. Ela treina três vezes por semana com seu cavalo e seu esforço tem trazido os resultados que ela conquistou. Tenho certeza de que ainda trará muitas conquistas no esporte para Araucária”, disse o treinador Rodrigo Carvalho.

