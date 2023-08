Araucariense conquista dois títulos de fisiculturismo logo na estreia em competições

A fisiculturista Gabriela Silveira do Nascimento iniciou um projeto de musculação em março deste ano e já decidiu testar os limites do corpo. No dia 5 de agosto ela conquistou seus dois primeiros títulos logo na estreia em competições de fisiculturismo. Isso mesmo! Gabriela disputou a segunda edição do Campeonato Mr Paraná Nabba, realizado no Teatro do Colégio Marista, no bairro São Lourenço, em Curitiba, e ficou no Top 3 das duas categorias que disputou, a Bikini Estreantes até 1,63 e a Miss Glamour.

Empolgada com a conquista, Gabriela já tem outra competição em vista. Ao lado da mãe Amanda Backes ela irá disputar o Sardinha Classic, no próximo dia 02 de setembro, em Santa Catarina. “A Gabriela vai subir no palco na categoria Bikini e eu na Welness. Ela nunca tinha treinado musculação e já estreou no palco de forma magnífica, ela me surpreendeu, tem um futuro promissor no fisiculturismo”, disse orgulhosa a mãe e também treinadora, que já é detentora de vários títulos na modalidade.

Edição n.º 1376