A araucariense Eduarda Pereira Balbino, 22 anos, jogadora de futebol profissional, foi eleita artilheira do Campeonato Paranaense de Futebol 7 Society, realizado em Curitiba. Ela foi convidada a disputar a competição pela equipe Dedecom FC, de São José dos Pinhais. Até março deste ano Eduarda defendia o time de Fut7 Colo Colo, até ser contratada pelo Rio Branco de Paranaguá e atualmente joga no Santa Cruz, de Curitiba.

A equipe de Eduarda disputou seis jogos no Paranaense e foi campeã invicta, venceu a grande final contra a equipe do Anjo Dourado. Além de ter sido a artilheira do campeonato, com 5 gols, recebeu o título de melhor jogadora da competição e foi a craque da partida decisiva.

“Na realidade eu não esperava ganhar esses títulos no Paranaense. Como aconteceu em apenas um dia, este ano o campeonato foi bem cansativo e tinham muitas equipes fortes, por isso os placares foram apertados em todos os jogos. Fomos campeãs em cima do time campeão do ano passado. Na hora da premiação foi uma grande surpresa, me chamarem pela artilharia e logo em seguida por ter sido a melhor jogadora do Paranaense”, comentou Eduarda.

Apaixonada por futebol desde os 12 anos, a araucariense é fã da jogadora Marta, da seleção brasileira de futebol de campo. E assim como sua ídolo, que começou a jogar profissionalmente aos 14 anos, enfrentou preconceitos e desafios até ser eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, ela sabe que o caminho é árduo. “Meu sonho é um dia poder jogar na seleção brasileira de futebol 7. A jornada é longa, mas desistir nunca será uma opção”, comentou a atleta.

